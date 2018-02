STF: Joaquim Barbosa irá relatar inquérito contra Palocci Por oito votos a três, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que caberá ao ministro Joaquim Barbosa relatar o inquérito contra o deputado e ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, acusado de peculato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação de quadrilha por envolvimento com a máfia do lixo em Ribeirão Preto (SP). Foram vencidos neste julgamento os ministros Joaquim Barbosa, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello. A definição do relator do caso Palocci só saiu hoje porque o ministro Joaquim Barbosa, que pediu vista do processo, estava de licença médica até o dia 29 de fevereiro, mas decidiu comparecer hoje ao julgamento de plenário para julgar esse processo. A presidente do STF, ministra Ellen Gracie, já tinha decidido que Barbosa relataria o inquérito contra Palocci, pois teria em seu gabinete uma ação correlata. A defesa do ex-ministro, porém, tinha requerido ao Supremo que o inquérito fosse relatado por outro ministro.