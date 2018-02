STF inicia julgamento sobre políticos com 'ficha suja' Começou no Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento de ação sobre a Lei das Inelegibidades. Está em discussão se pessoas com "ficha suja" na Justiça podem se candidatar a cargos eletivos. O procurador geral da República, Antonio Fernando de Souza, deu hoje parecer favorável à ação movida pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), que é contra a candidatura de políticos com ficha suja. No começo da tarde, o relator, ministro Celso de Mello, apresentava seu voto, que tem mais de 80 páginas. Antes do início do julgamento, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse que pelo menos seis dos 11 ministros do Supremo entendem que um político somente pode ser barrado na disputa eleitoral se tiver sido condenado definitivamente pela Justiça, sem possibilidade de recurso. Na avaliação de Mello, além dele, devem seguir esse entendimento os ministros Eros Grau, Cezar Peluso, Celso de Mello, Menezes Direito e o presidente do STF, Gilmar Mendes.