STF inicia julgamento do processo contra Battisti Começou nesta manhã, no Supremo Tribunal Federal (STF), sessão que vai julgar o processo de extradição do ex-ativista italiano, Cesare Battisti. O relator do caso é o ministro Cezar Peluso. O plenário contará com a participação de nove ministros. Há pouco houve confusão no plenário. Manifestantes estenderam uma faixa com a frase "Liberdade para Cesare Battisti" e gritavam palavras de ordem. Seguranças do STF retiraram os manifestantes, ligados a movimentos e organizações não-governamentais (ONGs) que trabalham em defesa dos direitos humanos, à força. O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) estava na manifestação.