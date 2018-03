STF garante silêncio de envolvido em escândalo no DF

O Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instância da Justiça do País, concedeu nesta segunda-feira, 25, uma liminar que garante o direito de ficar em silêncio ao proprietário de uma empresa envolvida no suposto esquema de corrupção no governo Distrito Federal, que ficou conhecido como "Mensalão do DEM".

Avaldir da Silva Oliveira, proprietário da empresa CTIS, deve prestar depoimento à Polícia Federal na próxima quarta-feira, 27, às 10h. Segundo o ex-secretário de Relações Institucionais do governo do Distrito Federal Durval Barbosa, que delatou o escândalo, a empresa de Avaldir era integrante do suposto esquema de corrupção montado no Estado, que envolveria o próprio governador, José Roberto Arruda (sem partido), secretários de estado e parlamentares da Câmara Legislativa do DF.

Com a liminar do presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, o empresário terá agora assegurado o "direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo". Em sua decisão, o ministro ressalta que a Constituição brasileira dá importância ímpar aos direitos individuais.

Mendes ainda indicou que o intimação encaminhada ao empresário é vaga no que se refere a indicar os motivos da convocação, o que "justifica o receio [de Avaldir] de ser conduzido à autoincriminação".

Na última segunda-feira, 18, o presidente do STF já havia deferido liminar em habeas corpus "para evitar possível constrangimento ilegal" durante depoimento do policial civil aposentado Marcelo Toledo, acusado de envolvimento no suposto esquema do mensalão do DEM no Distrito Federal. Toledo permaneceu em silêncio durante seu depoimento, que durou quinze minutos.

Com informações do Supremo Tribunal Federal