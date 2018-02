STF fica sem energia durante posse de Toffoli Não havia nenhum convidado de pé, mas a cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) José Antonio Dias Toffoli foi marcada pelo desconforto gerado pela falta de energia no prédio do STF. A Esplanada dos Ministérios ficou sem energia porque um gerador da Companhia Energética de Brasília (CEB) estourou. Os funcionários do STF correram para acionar o gerador do próprio tribunal.