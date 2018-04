STF estuda mudar regras para receber advogados

A maioria dos 11 ministros do STF tinha aderido à proposta. Mas, diante da resistência dos advogados, alguns recuaram e atualmente a ideia não é mais majoritária entre os integrantes do Supremo. A expectativa no tribunal é de que a novidade, que exige uma mudança no regimento do Supremo, seja alvo de intensa discussão na corte.

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, que é contra a proposta, defendeu que seja mantida ?a velha e boa tradição do STF?. ?Brinca-se, até com um fundo de verdade, que é mais fácil conversar com os ministros dos tribunais superiores do que com os ?ministros? de primeira instância?, afirmou Britto, numa referência a juízes com os quais os advogados têm dificuldades para marcar audiências.

Atualmente, o sistema de agendamento de audiência é bem desburocratizado. Os advogados pedem a reunião e são recebidos pelos ministros nos intervalos das sessões de julgamento ou nos gabinetes. Nesses encontros, costumam apresentar pontos de vista sobre as ações e entregar documentos e memoriais. Hoje, essas audiências não contam necessariamente com a presença dos advogados de todas as partes do processo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.