STF encerra sessão sem concluir julgamento de Battisti Terminou nesta noite, sem uma decisão final, a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que julga o processo de extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti. O ministro Marco Aurélio Mello anunciou sua determinação de pedir vista do processo, o que impediria que o julgamento fosse concluído hoje. Por conta disso, o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, decidiu não dar o seu voto hoje.