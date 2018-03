STF encerra sessão mais cedo em razão dos protestos

Antes de deixar a Corte para ir a uma consulta médica no Rio de Janeiro, por volta das 15h30, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, determinou ao diretor-geral do Supremo, Miguel Augusto Fonseca de Campos, a liberação todos os servidores da Casa antes do fim do expediente, às 17 horas. Até mesmo os jornalistas que fazem a cobertura do STF foram obrigados a deixar o prédio. Ou seja, a ordem é fechar completamente as dependências do local.

A pauta do plenário tinha outros seis processos para serem apreciados. Entre eles, recursos do deputado federal Natan Donadon e do ex-deputado federal José Tatico, que foram condenados em processos criminais pela Corte. O julgamento desse processo deve ocorrer na próxima semana.

A segurança ao redor do prédio do Supremo foi reforçada, com a presença da cavalaria da Polícia Militar do Distrito Federal.