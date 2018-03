STF encerra primeiro semestre forense de 2013 O Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou na manhã desta segunda-feira, 01, o primeiro semestre forense de 2013. A sessão plenária de hoje, entretanto, não contou com julgamento de processos por falta de quórum, informa o Supremo, em nota. O Regimento Interno do STF exige um mínimo de seis ministros para deliberações. O retorno aos trabalhos ocorre em 1º de agosto (quinta-feira), com sessão de abertura do segundo semestre do ano Judiciário.