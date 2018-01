STF diz que governo faz justiça com as próprias mãos O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, disse na noite desta quarta-feira que o governo federal está fazendo fazendo justiça com as próprias mãos ao descumprir decisão tomada por ele, em 4 de janeiro, que garantiu ao Estado do Rio de Janeiro o abatimento de 80% das perdas com a arrecadação do ICMS decorrente do plano de racionamento de energia elétrica. "Se o que foi relatado pelo governo do Rio de Janeiro for verdadeiro, implica justiça pelas próprias mãos e o esvaziamento, por meio condenável, de decisão do Supremo Tribunal Federal", reagiu em despacho divulgado pelo STF. A declaração do presidente do Supremo foi dada em resposta a uma reclamação do procurador do Estado do Rio de Janeiro, Francesco Conte. Conforme informações do STF, o Rio de Janeiro reclama a retenção, pelo Banco do Brasil, de parcelas devidas do fundo de participação dos Estados no valor de R$ 2,492 milhões, e de parte do IPI-Exportação, de R$ 1,768 milhão. Marco Aurélio determinou que o despacho fosse repassado ao advogado-geral da União, Gilmar Mendes.