STF discute se aceita embargos infringentes no processo Após a conclusão da análise dos embargos de declaração apresentados por 25 condenados no processo do mensalão, o Supremo Tribunal Federal (STF) discute agora se admite os embargos infringentes na ação penal. Essa é uma questão fundamental para o desfecho do processo, uma vez que pode levar a um segundo julgamento para réus considerados culpados pela Corte. Caso seja rejeitado, a conclusão do julgamento pode ocorrer ainda nesta quinta, 5.