STF discute questão de ordem sobre caso Battisti O Supremo Tribunal Federal (STF) está discutindo nesta tarde uma questão de ordem levantada pelo governo da Itália no processo de extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti. A defesa sustenta que o resultado do julgamento proclamado em novembro pelo Corte, segundo o qual a autorização da extradição pode ser realizada, mas o presidente da República pode se negar ou não a fazê-la, não refletiu os votos dos ministros.