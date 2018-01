STF deve retomar hoje julgamento de mensalão mineiro Uma semana após a revelação do escândalo no governo do democrata José Roberto Arruda, no Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá retomar hoje o julgamento que definirá se o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) deve ou não responder a um processo criminal por suspeita de envolvimento com o chamado mensalão mineiro. O julgamento foi iniciado em novembro e interrompido por um pedido de vista do ministro José Antônio Dias Toffoli.