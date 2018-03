STF deve decidir sobre reajuste por decreto, diz Alckmin

Hoje o Senado vota o valor do piso nacional, aprovado pela Câmara dos Deputados em R$ 545. A oposição, que já reconhece que essa cifra será aprovada, pede mudanças no dispositivo no reajuste automático até 2015. O PPS ameaça ingressar com ações no STF caso esse mecanismo seja ratificado pelos senadores.

Alckmin visitou as obras do novo Prédio de Coleções do Instituto Butantan, instituição que completa 110 anos hoje. A nova construção, orçada em R$ 3 milhões, irá substituir o antigo prédio, que sofreu um incêndio de grandes proporções no ano passado, o qual destruiu boa parte do acervo de herpetologia (ramo da zoologia dedicado ao estudo dos répteis e anfíbios). No incidente, mais de 70 mil espécies conservadas foram destruídas.