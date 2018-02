''STF descumpriu a Constituição'', acusa procuradora "A súmula da algema é a constatação da perda de foco e de parâmetros do STF, prova deprimente do jeitinho brasileiro", declarou ontem Janice Ascari, procuradora regional da República em São Paulo. "A algema em si não é o que incomoda o STF e as pessoas que eventualmente exercem alguma influência sobre a opinião dos ministros. O que incomoda é a exposição do preso, logo vão proibir a imprensa de divulgar as imagens." Para Janice, o STF usurpou função do Legislativo. "Algema agride presunção da inocência. O STF vai declarar que prisão ofende a Constituição? Enquanto a periferia era algemada ninguém falava nada. O ápice foi o caso Daniel Dantas. É a súmula de um caso só, samba de uma nota só. O STF descumpriu a Constituição."