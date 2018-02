STF derruba suspensão de julgamento de cassações

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou nesta quinta-feira, 1º, liminar que havia sido dada, no dia 14 de setembro, pelo ministro Eros Grau, que suspendia o julgamento de todos os pedidos de cassação de mandato que tramitavam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com essa decisão, os processos poderão voltar a tramitar no TSE.

Ficaram parados durante 15 dias, por exemplo, processos contra os governadores do Sergipe, Marcelo Déda (PT), e do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB).