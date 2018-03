STF: denúncia contra deputada é pelo uso de selo falso O Supremo Tribunal Federal (STF) esclareceu que recebeu a denúncia ontem contra a deputada federal Aline Corrêa (PP-SP) pelo uso de selos falsos de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) nos maços de cigarro transportados e não pela acusação de falsificação propriamente dita. Com a decisão, diz a nota do STF, a parlamentar passará a responder ação penal, na condição de ré, "pelo crime de utilização de papéis públicos falsificados (artigo 293, parágrafo 1º do Código Penal)".