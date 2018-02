STF decide sobre prisão domiciliar de Genoino até quinta O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, disse aos advogados do deputado José Genoino (PT-SP) que decide até esta quinta-feira, 21, se concede prisão domiciliar para o ex-presidente do PT. Os advogados pediram o benefício para Genoino porque o deputado passou recentemente por uma cirurgia cardíaca e precisa de cuidados médicos permanentes.