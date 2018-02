STF decide manter procurador na prisão O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar no habeas corpus apresentado pelo procurador de Justiça aposentado Ernandes Lopes Pereira. Acusado de matar com um tiro na cabeça o delegado Cid Peixoto do Amaral Júnior e preso em flagrante, ele permanecerá na prisão, onde está desde agosto de 2008.