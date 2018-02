STF decide aplicar lei de greve a funcionários públicos

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira, 25, aplicar para o setor público as mesmas regras que regulamentam as greves do setor privado. Com isso, os grevistas agora poderão ter os pontos cortados e terão, para os serviços essenciais, de manter parte dos funcionários trabalhando normalmente. Essa decisão valerá até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica para reger o tema. Desde maio, maio a Casa Civil vem analisando uma proposta sobre a aplicação de lei de greve aos funcionários públicos. A proposta, na avaliação de especialistas, estabelece punições aos grevistas tão severas quanto às determinadas aos trabalhadores do setor privado.