STF decide amanhã se Dantas continua solto O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá decidir amanhã se o sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, precisa voltar para a prisão ou se pode continuar solto. A expectativa no STF é de que o plenário confirme liminar dada em julho pelo presidente da Corte, Gilmar Mendes, que garantiu a libertação de Dantas. A decisão foi criticada na época. No início de agosto, no entanto, colegas de Mendes no STF, que vão participar do julgamento de amanhã, elogiaram o despacho. O decano da Corte, Celso de Mello, fez um pronunciamento, na ocasião, favorável a Mendes: "Eventos notórios, senhor presidente, que foram largamente divulgados, no mês de julho, pelos meios de comunicação social, levam-me a reafirmar, publicamente, o meu respeito pela forma digna e idônea com que vossa excelência, agindo com segura determinação, preservou a autoridade desta Suprema Corte." Dias depois do despacho de Mendes, o Ministério Público Federal enviou um parecer ao STF opinando que Dantas deveria voltar para a prisão. Dantas foi preso em julho por ordem do juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto Martin De Sanctis. Nessa vara tramitou o inquérito sobre a Operação Satiagraha da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de crimes financeiros. De acordo com o Ministério Público, o presidente do STF não poderia ter decidido o caso antes de a prisão ter sido analisada pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.