STF decide abrir processo contra senador Valdir Raupp

No julgamento realizado ontem, por 6 votos a 2, o tribunal aceitou a denúncia na qual o Ministério Público (MP) acusou Valdir Raupp e o então responsável pela administração financeira da campanha dele ao governo de Rondônia, José Carlos Silvério, de protocolar no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado prestação de contas com dados "sabidamente inverídicos".

Conforme a denúncia, entre os recursos arrecadados constava uma doação para a campanha de R$ 90.350 em dinheiro por uma empresa. Mas, segundo o Ministério Público (MP), durante as investigações foi descoberto que a firma não deu nenhuma contribuição para a campanha.

A defesa de Valdir Raupp alegou que ele não tinha conhecimento pessoal de que a empresa não tinha feito a doação e que teria assinado a prestação de contas por imposição legal. De acordo com os advogados, ele não teria participado da elaboração da prestação de contas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.