STF decide abrir processo contra senador Valdir Raupp O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje abrir um novo processo criminal contra o senador Valdir Raupp (PMDB-RO). Desta vez ele responderá por suspeita de envolvimento com crime de falsidade ideológica para fins eleitorais na campanha de 1998. Essa é a segunda decisão do STF desfavorável ao senador. Em agosto, o plenário do Supremo abriu uma ação penal contra ele por suspeita de envolvimento com crime contra o sistema financeiro nacional.