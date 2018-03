STF confirma posse de prefeito de Ipatinga-MG O Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou hoje um pedido de anulação da posse do prefeito do município de Ipatinga (MG), Sebastião de Barros Quintão (PMDB). O pedido foi ajuizado pelo candidato mais votado ao cargo nas eleições municipais, Chico Ferramenta (PT), cuja candidatura teve o registro negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A petição alegava que a impugnação do petista teria ofendido a Constituição Federal, já que ele tinha o respaldo (voto) da maioria dos cidadãos de Ipatinga para se manter no cargo. A defesa de Ferramenta ainda afirmava que Quintão não tinha registro de candidatura para ser empossado prefeito, tese com a qual o STF não concordou. Para o Supremo, mesmo que a candidatura do peemedebista estivesse em pendência na Justiça, ele tem o direito de ser empossado.