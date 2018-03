STF confirma posse de Paes de Lira na vaga de Clodovil

A vaga do deputado era pleiteada pelo Partido da República (PR). O argumento do partido era de que a vaga deixada por Clodovil deveria ser ocupada por um suplente do partido que ele ocupava quando faleceu, o PR, considerando que uma semana antes o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permitiu que ele deixasse a legenda pela qual foi eleito, o Partido Trabalhista Cristão (PTC). Assim, o mandato passaria a pertencer ao PR.

A presidência da Câmara dos Deputados deu posse ao suplente do PTC, o que, segundo o PR, violou "o direito líquido e certo do impetrante de manter sua vaga naquela Casa Legislativa". O ministro Joaquim Barbosa, relator do caso, entendeu, contudo, que Paes Lira pode continuar a exercer o mandato.