STF confirma manutenção de prisão de Arruda O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, anunciou oficialmente a manutenção da prisão do governador licenciado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM). O ministro negou um pedido de liminar feito pelos advogados de Arruda para que fosse revogada a prisão preventiva decretada ontem pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).