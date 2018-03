STF começa a julgar pedido de habeas-corpus de Arruda

O julgamento começou com a leitura do parecer do ministro-relator Marco Aurélio Mello. Deve ocorrer, em seguida, a defesa oral do advogado de Arruda, Nélio Machado. Machado deve argumentar que José Roberto Arruda não pretende voltar ao governo do Distrito Federal e, fora do cargo, não influenciaria o rumo das investigações.

Nélio Machado passou a tarde de ontem no STF. Ele contou que conversou com todos os ministros. O advogado também entregou aos ministros um "memorial", no qual o governador afastado se compromete em não voltar ao cargo enquanto durarem as investigações.

Depois da defesa, os ministros começam a votar. O primeiro a votar será o ex-Advogado Geral da União José Antonio Dias Toffoli, o mais novo a ingressar na Corte. Por último, votará o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes. Dos onze ministros, apenas Eros Grau está ausente.