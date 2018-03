STF começa a julgar medida sobre cadeiras na Câmara

Na sessão de hoje, os advogados das ações expuseram seus argumentos no plenário do STF. Nenhum ministro votou. O julgamento deverá ser retomado na próxima semana, com a leitura dos votos dos integrantes do Supremo. O ministro José Antonio Dias Toffoli, que também preside o TSE, afirmou que o tribunal tomará uma decisão até o final do prazo das convenções partidária, em 30 de junho. "O Supremo vai tomar essa decisão antes do fim do prazo das convenções e a tempo dos partidos adequarem eventualmente o número de candidatos que vão ser lançados", afirmou Toffoli.