STF começa a julgar ação contra doações a campanhas O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra doações de empresas a campanhas eleitorais. Apesar de ter início hoje, o julgamento não deve ser concluído na tarde desta quarta-feira. Uma eventual decisão contra as doações não valeriam para as próximas eleições.