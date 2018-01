STF começa a debater tutela judicial sobre imprensa Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) anteciparam, durante o julgamento de recurso do jornal O Estado de S. Paulo contra censura imposta ao periódico, o debate sobre o poder do Judiciário de impedir a publicação de jornais, livros e revistas para impedir a violação de direitos individuais. Dois dos ministros adiantaram o entendimento sobre o assunto. O presidente do STF, Gilmar Mendes, foi enfático ao dizer que os juízes podem impedir a publicação de matérias jornalísticas, por exemplo, caso o assunto viole a intimidade ou honra de alguém.