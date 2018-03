STF centraliza serviços de atendimento ao público

Para tornar mais eficiente a recepção ao público externo, o Supremo Tribunal Federal (STF) inaugura hoje uma central de atendimento, em Brasília. Uma equipe de 80 profissionais - servidores e terceirizados - receberá e encaminhará as demandas de cidadãos e advogados.

No local, será possível ter acesso aos serviços das seções de informações processuais, de recebimento e protocolo de petições e de recebimento e autuação de processos. O público poderá ainda encaminhar, por meio da central, reclamações, sugestões e pedidos, até mesmo de habeas-corpus. Haverá ainda uma sala dos advogados e da Defensoria Pública.

A central de atendimento do STF fica na Praça dos Três Poderes, no térreo do Anexo II-A. Os meios de contato são o e-mail centraldeatendimento@stf.jus.br e os telefones (61) 3217-3618 / 4465.