STF cancela sessões em virtude da morte do ministro Direito

As sessões da Primeira e Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que ocorreriam nesta terça-feira, 1, e a sessão desta quarta-feira, 2, do Plenário da Corte, foram canceladas.

Segundo o STF, os cancelamentos das sessões são por conta do falecimento do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, de 66 anos, ocorrido na madrugada desta terça-feira, no Rio de Janeiro.

O velório está sendo realizado no antigo prédio do Supremo Tribunal Federal, no Rio, atual Centro Cultural da Justiça Federal. O enterro será às 17 horas, no cemitério São João Batista.