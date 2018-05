STF cancela sessões após morte de Menezes Direito As sessões da Primeira e Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcadas para hoje e amanhã do plenário da Corte foram canceladas em razão da morte do ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Ele faleceu durante a madrugada no Hospital Samaritano, Rio de Janeiro, aos 66 anos, em decorrência de complicações no pâncreas por conta de um câncer. O ministro completaria 67 anos no próximo dia 8.