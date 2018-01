STF barra decisão para TJ-PE adequar quadro funcional Decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu ontem a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinava ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) a adequação do quadro funcional à legislação e aos atos da própria entidade. A determinação foi provocada por um pedido do Sindicato dos Servidores de Justiça do Estado que defende a observância da lei quanto ao preenchimento de, no mínimo, 50% dos cargos comissionados por servidores concursados.