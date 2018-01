STF autoriza João Paulo Cunha a ir para regime aberto

Atualizado às 21h05

Brasília - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quarta-feira, 18 o ex-deputado petista João Paulo Cunha a cumprir em regime aberto o restante da pena a que foi condenado pela Corte no julgamento do mensalão. Atualmente, João Paulo pode sair durante o dia para trabalhar, mas retorna à noite para a prisão, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Ao progredir do semiaberto para o aberto, ele poderá cumprir em prisão domiciliar a pena imposta por peculato e corrupção passiva.

Condenado a seis anos e quatro meses de prisão, o ex-deputado é o único do núcleo político do mensalão que ainda não havia recebido a progressão de regime. Desde o ano passado, o ex-ministro José Dirceu, o ex-deputado José Genoino e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares já cumprem pena em casa.