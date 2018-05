STF autoriza irmão de Requião a assumir Secretaria

O irmão do governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), está autorizado a assumir a Secretaria Estadual de Transportes. O ministro Cezar Peluso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta quinta-feira, 25, a decisão do juiz Jéferson Suzin de anular a nomeação de Eduardo Requião de Mello e Silva para o cargo. A informação foi divulgada pelo STF. Além da pasta, Eduardo comandará a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, segundo a Agência Estadual de Notícias do Paraná, vinculada ao governo estadual. Para o magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Curitiba, Paraná, a nomeação era um caso de nepotismo, de acordo com a Súmula Vinculante 13 do STF, que proíbe a contratação de parentes até o terceiro grau nos Três Poderes. Mas, na avaliação de Peluso, "os secretários estaduais são agentes políticos, os quais entretêm com o Estado vínculo de natureza igualmente política, razão por que escapam à incidência das vedações impostas pela Súmula". Segundo o Supremo, o mesmo entendimento vale, por exemplo, para os ministros de Estado.