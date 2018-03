STF autoriza extradição de ex-militar argentino

BRASÍLIA - O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou nesta quinta-feira, 19, a extradição para a Argentina do ex-militar Norberto Raul Tozzo, acusado de envolvimento no massacre de Margarita Belém, cidade da província do Chaco. O episódio ocorreu em 1976 e resultou na morte de 22 jovens peronistas opositores ao regime vigente na Argentina na época. Nesta semana, oito ex-militares que participaram da operação foram condenados à prisão perpétua pela Justiça daquele país.

Pela decisão do STF, Tozzo poderá ser extraditado para a Argentina para ser julgado pelo crime de sequestro qualificado de quatro jovens. Esses quatro militantes nunca foram encontrados. "Está-se diante de um delito de caráter permanente", afirmou durante o julgamento o ministro Ricardo Lewandowski, ao ressaltar que os corpos não foram localizados até hoje.

O julgamento desta quinta sinaliza a opinião do STF de que ainda podem ser punidos crimes como o desaparecimento de pessoas cometidos na época das ditaduras militares. Na votação, foi citado outro julgamento, ocorrido em 2009 no Supremo, quando o tribunal autorizou a extradição para a Argentina do militar uruguaio Manuel Juan Cordeiro Piacentini, acusado de envolvimento no sequestro de um menor e de ter participado da Operação Condor, que foi uma articulação de ditaduras do Cone Sul para perseguir opositores dos regimes na década de 1970.

Pela decisão tomada nesta quinta pelo STF, o governo da Argentina terá de se comprometer que uma eventual condenação de Tozzo será limitada à pena de prisão de 30 anos, que é o prazo máximo permitido no Brasil. Ou seja, ele não poderá ser submetido a uma pena de prisão perpétua, como ocorreu nesta semana com outros ex-militares acusados de participar do mesmo massacre.