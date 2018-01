STF autoriza Distrito Federal a obter crédito O Supremo Tribunal Federal referendou liminar concedida pelo ministro Celso de Mello, determinando à União que deixe de negar ao governo do Distrito Federal autorização para contratar operações de crédito externas e internas. A decisão permite ao Distrito Federal contratar operação de crédito no valor de US$ 60 milhões com a Corporação Andina de Fomento para financiar o Programa Águas do DF.