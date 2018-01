STF autoriza depoimento de Battisti no Rio

No mês passado, o STF concluiu que Battisti pode ser extraditado para a Itália, mas ressaltou que a decisão sobre entregá-lo ou não ao país estrangeiro será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-integrante do movimento Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua em processos nos quais foi acusado de envolvimento com assassinatos.

No Brasil, o italiano é investigado por suposto uso de documentos falsos. No caso de o governo brasileiro resolver extraditá-lo, deverá decidir se a entrega ocorrerá antes ou depois do cumprimento de uma eventual pena por suposto uso de documentos falsos.

Segundo o STF, a viagem para o Rio de Janeiro para prestar o depoimento foi autorizada por Cezar Peluso. Ele é o relator do processo de extradição e no julgamento votou a favor da entrega obrigatória de Battisti para o governo italiano.