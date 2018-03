STF autoriza Capiberibe a tomar posse no Senado João Alberto Capiberibe (PSB) deverá tomar posse em breve como senador pelo Amapá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram um recurso contrário ao senador eleito. A decisão será comunicada à Justiça Eleitoral para que sejam tomadas as providências que garantam a diplomação de Capiberibe. A Justiça Eleitoral tinha negado o pedido de registro da candidatura do político com base na Lei da Ficha Limpa. Mas depois o STF concluiu que a lei não poderia ter impedido as candidaturas na eleição do ano passado. Como a votação obtida por Capiberibe lhe garante uma vaga no Congresso, ele deverá tomar posse no Senado.