STF arquiva pedido de liberdade de Roberto Salgado O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou pedido de liberdade para o ex-dirigente do Banco Rural José Roberto Salgado. Na terça-feira, 19, a defesa dele havia entrado com pedido para livrá-lo da prisão enquanto não ocorrer o novo julgamento a que tem direito pelo crime de formação de quadrilha. Desde sexta-feira passada, ele cumpre pena no processo do mensalão pelas condenações por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta de instituição financeira.