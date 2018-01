STF arquiva habeas-corpus de Marcos Valério

O Supremo Tribunal Federal arquivou nesta quinta-feira, 27, o pedido de habeas-corpus da defesa de Marcos Valério, segundo a assessoria do órgão, que não soube informar o motivo da decisão. O empresário - que é apontado como o mentor do mensalão- foi preso na Operação Avalanche, da Polícia Federal, suspeito de articular um esquema para desmoralizar dois fiscais da Secretaria da Receita Estadual que haviam autuado a Cervejaria Petrópolis em mais de R$ 104 milhões. Esta não é a primeira derrota jurídica do empresário. Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas-corpus para o empresário Marcos Valério. Antes, a defesa do empresário já havia pedido um habeas-corpus ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF-3), o qual foi negado. Segundo o TRF, a prisão foi decretada para garantir o cumprimento da instrução criminal, uma vez que Valério teria informações das investigações e poderia comprometer as apurações se permanecesse em liberdade. O STJ avaliou que não cabe habeas-corpus no caso, apenas na hipótese de ilegalidade flagrante, o que, segundo o ministro Gallotti, não ocorreu.