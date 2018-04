STF arquiva ação contra gastos da Abin na Operação Satiagraha

O Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou nesta sexta-feira, 13, ação popular que pedia para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) ressarcir os cofres públicos pelos gastos realizados na Operação Satiagraha, organizada pela Polícia Federal (PF). A ação havia sido ajuizada pelo ex-presidente da associação de servidores da agência Nery Kluwe, contra o general Jorge Félix, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e o delegado Wilson Roberto Trezza, diretor-geral da Abin. Veja também: Operação Satiagraha As prisões de Daniel Dantas Os alvos da Operação Satiagraha O ministro do STF Ricardo Lewandowski alegou que não compete à Corte julgar questões de caráter popular. "O STF é incompetente para processar e julgar, originalmente, uma ação popular constitucional", afirmou. A Operação Satiagraha foi deflagrada no dia 8 de julho de 2008 contra suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro. Foram presos, e depois soltos pela Justiça, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Naji Nahas e Daniel Dantas, sócio-fundador do Grupo Opportunity. A ação de Kluwe foi ajuizada depois da publicação pela imprensa de informações de que a Abin cooperou com a PF em operações de escutas telefônicas.