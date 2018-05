STF aprova orçamento próprio de R$ 445 mi para 2009 O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou hoje sua proposta orçamentária para o próximo ano. O STF previu um orçamento total de R$ 445.268.959 para 2009. Não há mudanças muito significativas em relação a 2008. A proposta orçamentária para 2008 encaminhada pelo tribunal ao Congresso foi de R$ 426.754.938,00. Conforme o orçamento aprovado hoje pelos ministros em sessão administrativa, R$ 278.847.216 deverão ser gastos com pagamento de pessoal em 2009, R$ 22.075.060 com benefícios, R$ 131 milhões serão destinados para custeio e R$ 13.346.633 para investimentos. Na proposta orçamentária de 2008, foram previstos R$ 248 milhões para cobrir despesas com pessoal e encargos sociais. Segundo informações divulgadas pelo tribunal na época, as despesas de capital previstas eram de R$ 38.418.600,00 e seriam aplicadas integralmente em investimentos.