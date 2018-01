STF anula eleição para presidente do TRF-3

De acordo com a determinação do artigo, "quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de presidente, não figurará mais entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antiguidade". Na reclamação, a juíza do TRF-3 Suzana de Camargo Gomes afirma que Pereira ocupou os cargos de corregedor-geral no biênio 2003-2005 e de vice-presidente no biênio 2005-2007. Segundo ela, o juiz apenas deixou o cargo de vice cinco dias antes do enceramento do mandato, para concorrer à eleição.