STF adia julgamento de Raposa Serra do Sol O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Alberto Menezes Direito, pediu vista e o julgamento da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, foi adiado. Antes do pedido de vista, o relator Carlos Ayres Britto votou pela improcedência da ação e pela manutenção da demarcação contínua da reserva. O presidente do STF, ministro Gilmar Mendes afirmou que desja concluir o julgamento neste semestre. (Reportagem de Fernando Exman; Edição de Mair Pena Neto)