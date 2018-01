STF adia decisão sobre fim de inquérito de cartel Os ministros da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) adiaram, mais uma vez, a decisão sobre o arquivamento do inquérito que investiga eventual participação dos deputados federais Rodrigo Garcia (DEM-SP) e José Aníbal (PSDB-SP) no cartel metroferroviário que teria funcionado em São Paulo. Até o momento, dois ministros votaram a favor do arquivamento e outros dois entenderam ser necessária a continuidade das investigações. O julgamento havia sido suspenso em setembro, por pedido de vista do ministro Luís Roberto Barroso e foi retomado nesta terça-feira. Na ocasião, os ministros Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli votaram pelo trancamento do inquérito.