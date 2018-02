STF acolhe recurso do deputado João Paulo Cunha O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou nesta quarta-feira, 13, por unanimidade, o novo recurso apresentado pela defesa do deputado federal João Paulo Cunha (PT-SP). Os ministros decidiram esclarecer, entre outros pontos, que ele terá de pagar R$ 536 mil, valor previsto na denúncia do Ministério Público Federal no processo do mensalão. A Corte agora decide sobre o cumprimento imediato das penas do processo.