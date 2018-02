STF acertou ao admitir embargos, diz especialista A aceitação dos embargos infringentes pelo Supremo Tribunal Federal é uma fase prévia à análise do mérito do próprio recurso, alerta o professor de Direito Constitucional da PUC-SP Roberto Dias. "O fato de serem admitidos os embargos é uma fase prévia. Não se estava discutindo agora absolvição de quem quer que seja", comentou Dias. Nesta tarde, após o voto do decano da Corte, ministro Celso de Mello, o STF admitiu os embargos infringentes para condenados no processo conhecido como mensalão, por 6 votos a 5.