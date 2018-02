STF acerta detalhes para garantir voto de Peluso Na véspera do julgamento do mensalão, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acertarão, em reunião marcada para esta quarta, os últimos detalhes da sessão. Mas uma questão permanecerá em aberto: os ministros precisam viabilizar a participação do ministro Cezar Peluso no julgamento.